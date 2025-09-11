overcast clouds
БИОСКОП ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ СТИЖЕ У КАМЕНИЧКИ ПАРК Филм за Михајла Суботина

11.09.2025. 09:48 09:58
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
биоскоп
Фото: промо

Чаробна филмска авантура за целу породицу, „Биоскоп на отвореном» у недељу, 14. септембра сели се у Каменички парк, те припремите јастучиће и поведите друштво, јер је на репертоару од 19 сати цртани филм „Кућни патуљци: Операција Колачићи”.

Улазница је као и до сада, слање СМС поруке, овога пута садржине 1247 на број телефона 3030, за лечење Михајла Суботина, ком је са три и по године дијагностикована  церебрална парализа. 

Кокице, лимунадица, али и домаће мекике, биће доступни по принципу донације, у оквиру хуманитарног базара, који почиње од 18 часова, а колико је ко у могућности, новац може да убаци у кутије обележене за помоћ Михајлу. Уколико неко жели, може помоћи и уплатом на рачун 160-6000001381601-56.

Биоскоп на отвореном каменички парк
Нови Сад
