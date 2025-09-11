overcast clouds
Искључења струје за петак, 12. септембар

11.09.2025. 11:00 11:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сија
Фото: unsplash.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у петак, 12. септембар, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Морнарска 37,37а,51,55,57, од 10:00 до 11:00

Војводе Шупљикца 2,6,8,10,12, од 10:00 до 12:00

Милана Коњевића, од 13:00 до 14:0

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Ул.Марка Орешковића 5,6,7,9,12,12а,13,14, Ул.Гаврила Принципа бр.2, од 08:30 до 10:00

БАНОШТОР:  Насеље Баноштра, викенд насеље Поторањ, Фирма Фрутекс, од 09:30 до 12:00

СУСЕК: Насеље Сусек, део Насеља Черевић, од 12:10 до 14:10

Нови Сад Сервисне информације
