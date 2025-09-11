СЕЦЕСИЈСКА СИМФОНИЈА У СРЦУ ГРАДА Менратова палата као архитектонски и музички драгуљ Новог Сада
У строгом центру, делу старог Новог Сада, тамо где улица Краља Александра прави свој завршни низ - баш на броју 14 - подигнут је 1908. године један од најлепших сецесијских драгуља града: Менратова палата.
Као да је изашла из бајке, она је улична госпођа са балконима украшеним кованим оградама и фасадом осликаном орнаментима који подсећају на цветне таписерије.
Ко је био газда те лепотице?
Био је то Јозеф Менрат, наследник породице трговца намештајем, која је пре тога годинама држала радњу баш на том месту. Након пожара и првобитне зграде, Јозеф није само саградио нову - узео је још комшијски плац, саградио палату у облику ћириличног слова "Ш", и излео је све у фасцинантни облик.
На приземљу - скроз стилски - била је продавница намештаја. Горње спратове су красиле стамбене јединице, распоређене око унутрашњег дворишта.
Архитекта?
Липот Баумхорн - исти онај који је пројектовао и Новосадску синагогу. И овде је унео свој потпис: декоративне, рељефне фасаде, еркере, балконе, цветне фризове, све у духу "сецесије" - у нашем случају, мађарске варијанте. Ова палата није само зграда, већ естетска симфонија у камену и малтеру.
Кад седнете на клупу насупрот (или преко пута Базара), можете да уживате у лепоти фасаде. Ти орнаменти и масивни балкони просто позивају да подигнете поглед и видите архитектонску и историјску раскош. Али, градска архитектура око ње није баш у ритму. Упркос свом грациозном месту, некако остаје по страни.
Путовање у историју уз звуке прима
Данас, палата је заштићена као културно наслеђе и представља један од најлепших примера сецесије у Новом Саду. И да, у њој је смештен Музеј „Тамбурица феста“ и седиште Светске тамбурашке асоцијације, која је покретач „Тамбурица феста“.
Како би лепше и симболички могло да се искомбинује музика и архитектура -ништа боље.
Имајући у виду историју и традицију тамбурашке музике, таман вас, уз ноте прима, гледање овог здања може одвести на путовање у историју када је Нови Сад био другачији, млађи, али и у време Менратове палате у свој својој раскоши.
Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.