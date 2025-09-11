overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ДАНИ ЗМАЈЕВА" У КУПИНИКУ Дух средњег века у суботу у престоници деспота Бранковића

11.09.2025. 09:34 09:52
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
змајеви
Фото: општина пећинци

На простору последње српске средњовековне престонице Купиника, у пећиначком селу Купинову, у суботу 13. септембра одржаће се седма културно-историјска манифестација „Дани змајева”.

Припрема је Удружење грађана „Зелени поглед“ из Купинова, са циљем да оживи дух средњег века и подсети на славну прошлост престонице деспота Бранковића, смештене у срцу сремске мочваре. 

У програму учествују витешка удружења из Београда и Новог Сада – „Бели орлови“, „Црвени гавранови“ и „Зелени барјак“, као и Коњички клуб „Бојчин“ из Прогара и удружења жена са територије пећиначке општине. 

Програм почиње у 15 часова причом о историји Купиника, археолошком туром и дегустацијом средњовековних специјалитета у оквиру „Деспотске трпезе“. У 16 часова следи приказ коњичког стреличарства и такмичарски турнир у стреличарству.

Свечано отварање заказано је за 17 часова, атмосферу ће употпунити концерт гудачког квартета „Хабанера”. У 18 часова биће представљен „Змајевац“ – заветни мач чувара Купиника, након чега ће уследити витешке борбе и двобоји. Од 19 часова планирано је предавање „Знамените жене Купиника“ и приказ средњовековних плесова. Велико финале доноси програм „Змајеве ватре под Купиником“ – у 20 часова посетиоци ће уживати у спектакуларној „Игри ватре и мача“, након чега следи ватромет.

Посетиоце очекују и прикази старих заната, плесова, концерти, предавања и спектакуларни ватромет. Манифестацију подржавају Општина Пећинци и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, док су суорганизатори Културни центар „Пећинци“, Агенција за развој општине Пећинци, Туристичка организација општине Пећинци и Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

змај витезови
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај