"ДАНИ ЗМАЈЕВА" У КУПИНИКУ Дух средњег века у суботу у престоници деспота Бранковића
На простору последње српске средњовековне престонице Купиника, у пећиначком селу Купинову, у суботу 13. септембра одржаће се седма културно-историјска манифестација „Дани змајева”.
Припрема је Удружење грађана „Зелени поглед“ из Купинова, са циљем да оживи дух средњег века и подсети на славну прошлост престонице деспота Бранковића, смештене у срцу сремске мочваре.
У програму учествују витешка удружења из Београда и Новог Сада – „Бели орлови“, „Црвени гавранови“ и „Зелени барјак“, као и Коњички клуб „Бојчин“ из Прогара и удружења жена са територије пећиначке општине.
Програм почиње у 15 часова причом о историји Купиника, археолошком туром и дегустацијом средњовековних специјалитета у оквиру „Деспотске трпезе“. У 16 часова следи приказ коњичког стреличарства и такмичарски турнир у стреличарству.
Свечано отварање заказано је за 17 часова, атмосферу ће употпунити концерт гудачког квартета „Хабанера”. У 18 часова биће представљен „Змајевац“ – заветни мач чувара Купиника, након чега ће уследити витешке борбе и двобоји. Од 19 часова планирано је предавање „Знамените жене Купиника“ и приказ средњовековних плесова. Велико финале доноси програм „Змајеве ватре под Купиником“ – у 20 часова посетиоци ће уживати у спектакуларној „Игри ватре и мача“, након чега следи ватромет.
Посетиоце очекују и прикази старих заната, плесова, концерти, предавања и спектакуларни ватромет. Манифестацију подржавају Општина Пећинци и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, док су суорганизатори Културни центар „Пећинци“, Агенција за развој општине Пећинци, Туристичка организација општине Пећинци и Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.