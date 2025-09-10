УСКОРО НАВОДЊАВАЊЕ 10 ХИЉАДА ХЕКТАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СРЕМУ Напредују радови на изградњи црпне станице и регулационе уставе у Јарку (ФОТО)
Ближи се крај радова на изградњи црпне станице и регулационе уставе у насељу Јарак.
Због повољних временских услова и добре динамике извођења овог пројекта раније ће се створити услови за наводњавање 10 хиљада хектара пољопривредног земљишта у Срему.
Како су истакли ЈВП Воде Војводине, радови су започели пре две године и захтевали су озбиљну координацију извођења. Према пројекту гради се Црпна станица „Јарак“ која се налази на самој обали реке Саве у истоименом насељу, капацитета 12,0 м3/с односно 6 пумпних агрегата по 2,0 м3/с. Такође, пројектом је предвиђена и изградња регулационе уставе лоциране на каналу Јарачка Јарчина, а чини део подсистема „Јарачка Јарчина“.ЈВП Воде Војводине очекују да ће ови радови бити завршени до краја текуће године.
Ово је први део пројекта изградње подсистема „Јарачка Јарчина“ који, поред поменутих радова, чини и изградња спојног канала чији је циљ да повеже канале Галовача, Јарачка Јарчина и Галовица и тиме омогући наводњавање на додатних 11 хиљада хектара пољопривредног земљишта.
Крајњим радовима биће омогућено наводњавање на приближно 21.000 хектара површине земљишта.
Овај пројекат припада трећој фази радова на изградњи система за наводњавање у Војводини који се финансирају из Абу Даби фонда, истакли су у ЈВП Воде Војводине.