YOUTUBE ВИДЕО ДА СЕ NETFLIX ПОТКИВА, ПА ДИГАО НОГУ: Ускоро музика само с исте адресе

Ова акција YouTube-а део је ширег тренда међу стриминг сервисима, који су након Netflix-овог контроверзног ограничења дељења лозинки почели да примењују сличне мере. Претплатници, међутим, нису одушевљени овим потезом.



YouTube се придружује Netflix-овом моделу

Слично Netflix-овом праћењу локације ради откривања дељења налога, YouTube је почео да циља кориснике Premium Family пакета који не живе на истој адреси као управник налога, што је први објавио Android Police.

YouTube Premium Family претплата кошта 22,99 $ / £19,99 / AU$22,99 месечно и омогућава да ви и до пет чланова породице уживате у погодностима попут гледања садржаја без реклама и коришћења YouTube Music услуге. Чланови су одувек морали да живе у истом домаћинству као и управник налога, али YouTube до сада није стриктно примењивао ово правило – иако спроводи електронске провере сваких 30 дана.

Паузирање налога и губитак Premium-а

Неколико корисника добило је обавештења од YouTube-а да је откривено да користе Premium Family пакет на другој локацији од управника налога. У мејлу стоји:

"Ваше YouTube Premium Family чланство биће паузирано" – уз упозорење да ће корисници изгубити Premium приступ након 14 дана, након чега ће им бити доступан само садржај са рекламама.

Промена назива плана?

Ово је изазвало полемику међу корисницима, који сматрају да би план требало преименовати у „Household Plan“ како би назив био у складу са званичним условима коришћења, где стоји: - Сви чланови породице морају имати најмање 13 година, поседовати Google налог и живети у истом домаћинству као управник породичног налога.

Иако ове мере још увек нису примењене на све кориснике Premium Family пакета и није познато у којим земљама се већ спроводе, број извештаја расте и указује на то да YouTube тек почиње. Ако сте међу онима који још нису добили упозорење, ово је знак да искористите све Premium погодности док још можете.