АКО НЕМАШ РАДНИКА, ТИ АИ УВЕДИ Дигитална трансформација и улагање у таленте кључни за опстанак фирми
Годишња Horvath CxO студија, која је ове године први пут обухватила већи број компанија из Србије, показује да се фирме из наше земље и региона суочавају с истим изазовима као и глобални конкуренти. Компаније настоје да очувају профитабилност и стабилност у условима сложене економске ситуације и неизвесности на тржишту.
Фокус менаџера је на оперативној ефикасности, контроли трошкова и јачању отпорности ланаца снабдевања.
Због раста инфлације, трговинских сукоба и економских турбуленција, многе фирме преусмеравају производњу и набавку ближе домаћим и регионалним тржиштима. Истовремено, један од највећих локалних изазова је недостатак квалификоване радне снаге, због чега компаније све више улажу у обуку и задржавање талената.
Дигитална трансформација постаје кључна за опстанак. Компаније све брже уводе вештачку интелигенцију и напредне технологије у свакодневни рад, с циљем повећања ефикасности и побољшања корисничког искуства. Дигитална трансформација обухвата увођење и примену савремених технологија ради повећања ефикасности, смањења трошкова и побољшања корисничког искуства. У пракси, то подразумева прелазак на пословање у клауду ради боље скалабилности и флексибилности. Такође, у последње време битно је и увођење вештачке интелигенције (AI) и аутоматизације процеса, као и примена роботске аутоматизација за рутинске задатке. За трговце, од суштинског је значаја развој е-комерц платформи и дигиталних канала продаје, као и коришћење аналитике података за доношење бржих и прецизнијих пословних одлука. У тој трци за бољи пласман производа, важна је и повратна информација: зато је унапређење корисничког искуства кроз персонализоване дигиталне услуге од суштинског значаја.
Ипак, менаџери очекују да нове технологије донесу мерљиве пословне резултате, док спајања и аквизиције остају у другом плану.
Због геополитичких нестабилности и успоравања раста у Немачкој, која је једна од наших главних извозних дестинација, многе фирме све чешће траже начине да се прилагоде. Диверзификују добављаче, развијају сопствену индустријску базу и све више размишљају о томе како да смање ризике које доносе глобалне кризе. Истовремено, све је јасније да су нам потребна већа јавна улагања – управо она могу помоћи да будемо мање зависни од светских нестабилности и више ослоњени на сопствене ресурсе.
Упркос бројним изазовима, већина компанија очекује раст прихода у 2025. години. У услужном сектору то подразумева и нова запошљавања, док се производне фирме више ослањају на аутоматизацију и повећање продуктивности.
Компаније у Србији и региону примењују прагматичан приступ – смањују трошкове, убрзавају дигитализацију и јачају ланце снабдевања како би очувале конкурентност и обезбедиле дугорочну одрживост.
И. Р.