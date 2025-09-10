overcast clouds
„Забињавајућа реалност" СКОРО СВИ НЕМАЧКИ ПИЛОТИ ПРИЗНАЈУ ДА ДРЕМАЈУ ТОКОМ ЛЕТОВА Синдикат упозорио на растући умор у том сектору: ПОСАДА ЈЕ ТРАЈНО ИСЦРПЉЕНА

10.09.2025. 23:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕРЛИН: Немачки синдикат пилота саопштио је да је дремање током летова постало "забрињавајућа реалност" за немачке пилоте и да је приметан "растући умор" у том сектору.

Синдикат пилота "Vereinigung" је саопштио да је последњих недеља спровео анкету међу више од 900 пилота, која је показала да је 93 одсто њих признало да је дремало током лета у последњих неколико месеци, преноси данас Гардијан.
 

Уз упозорење да анкета "није репрезентативна", синдикат је навео да се 12 одсто испитаника изјаснило да дрема на сваком лету, 44 одсто да то ради редовно, 33 одсто да повремено дрема, три одсто је рекло да дрема само једном, а седам одсто да више не може да израчуна колико често дрема.
 

Дремање је одавно постало норма у немачким пилотским кабинама. Оно што је првобитно било замишљено као краткорочна мера опоравка претворило се у трајни одговор на структурни притисак. Кратка дремка сама по себи није критична. Али трајно исцрпљена посада у кокпиту представља значајан ризик, рекла је потпредседница синдиката Катарина Дизелдорф.
 

Она је рекла да су недостатак особља и "растући оперативни притисак" погоршали ситуацију за пилоте, посебно током летњих месеци.
 

Синдикат је саопштио да дефинише дремање као "контролисане фазе одмора током фазе лета".
 

посада пилоти умор уморни
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
