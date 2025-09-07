few clouds
26°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАПСКИ ЛЕК ПРОТИВ УМОРА Овај напитак враћа снагу за 10 минута

07.09.2025. 18:30 18:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
лек
Фото: Ilustracija pixabay

Још су наше баке знале да за сваки проблем у кући постоји једноставно решење из природе.

 Данас, када многи траже брзе начине да поврате енергију, вреди подсетити се једног старог бабског лека који се и даље препричава.

Тајна је у комбинацији топле воде, кашичице меда и неколико капи свежег лимуновог сока. Овај напитак, познат у народу као „брзи подизач“, пије се полако, на празан стомак, и кажу да после свега десетак минута враћа снагу, скида тежину из ногу и буди мозак.

Поред енергије, овај једноставан бабски лек јача и имунитет, подстиче варење и чисти организам од нагомиланих токсина. А најбоље од свега – прави се од састојака које свако већ има у кухињи.

Бабе су веровале да је управо овај напитак бољи од сваке кафе, јер не ствара навику и не „троши“ срце. Па, ако вам се следећи пут јави осећај умора, сетите се овог бабског савета – можда баш он буде спас у прави час.

лек напитак умор
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕЛАКСИРАЈУЋИ НАПИТАК ЗА ДУШУ И ТЕЛО Освежавајући рецепт који СМАЊУЈЕ СТРЕС и враћа енергију

"КОРТИЗОЛНИ MOCKTAIL" је нови хит

da

РЕЛАКСИРАЈУЋИ НАПИТАК ЗА ДУШУ И ТЕЛО Освежавајући рецепт који СМАЊУЈЕ СТРЕС и враћа енергију

02.09.2025. 19:16 19:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАПИТАК КОЈИ ОБОЖАВАМО РАЗАРА КРВНЕ СУДОВЕ!  Људи  масовно пију а масноће им лете „под облаке“!
s

НАПИТАК КОЈИ ОБОЖАВАМО РАЗАРА КРВНЕ СУДОВЕ!  Људи  масовно пију а масноће им лете „под облаке“!

29.08.2025. 16:01 16:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај