"КОРТИЗОЛНИ MOCKTAIL" је нови хит

РЕЛАКСИРАЈУЋИ НАПИТАК ЗА ДУШУ И ТЕЛО Освежавајући рецепт који СМАЊУЈЕ СТРЕС и враћа енергију

02.09.2025. 19:16 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо
da
Фото: freepik, ilustracija

На друштвеним мрежама све чешће ничу трендови када су у питању здравље и исхрана, а последњи у низу је тзв. кортизолни mocktail – безалкохолни коктел који обећава смањење стреса и подизање енергије.

Овај напитак постао је виралан захваљујући ТикТокерки која је поделила рецепт и своје искуство, тврдећи да јој помаже да ублажи симптоме менопаузе и контролише ниво кортизола, хормона стреса.

Кортизол је кључан хормон који организам ослобађа у стресним ситуацијама, подстичући реакцију „бори се или бежи“. Док у мањим количинама помаже телу да функционише, његов вишак може изазвати низ проблема – од повишеног притиска и упала крвних судова, до губитка косе, замора и напетости мишића.

Рецепт за кортизолни mocktail  је једноставан:

шоља кокосове воде, сок од пола лимуна, четвртина шоље сока од поморанџе, 200 милиграма магнезијума, четвртина кашичице морске соли и мало минералне воде.

Овај микс, према заљубљеницима у здрав живот, освежава, хидрира и смирује, а захваљујући минералима помаже и у враћању енергије.

Ипак, стручњаци упозоравају да, иако може бити освежавајућ и користан додатак исхрани, овакав напитак није чудотворно решење за стрес нити замена за здраву исхрану и одмор.

„Границе његовог деловања постоје, па га треба посматрати као део ширег приступа бризи о здрављу, а не као магично пиће“, наводи нутриционисткиња која је прокоментарисала тренд.

Кортизолни моцктаил можда не може решити све проблеме, али сигурно може бити укусна и здрава рутина за све који желе да унесу више минерала и освеже се без алкохола.

стрес напитак коктел хормони среће
Магазин Здрави и лепи
