"КОРТИЗОЛНИ MOCKTAIL" је нови хит
РЕЛАКСИРАЈУЋИ НАПИТАК ЗА ДУШУ И ТЕЛО Освежавајући рецепт који СМАЊУЈЕ СТРЕС и враћа енергију
На друштвеним мрежама све чешће ничу трендови када су у питању здравље и исхрана, а последњи у низу је тзв. кортизолни mocktail – безалкохолни коктел који обећава смањење стреса и подизање енергије.
Овај напитак постао је виралан захваљујући ТикТокерки која је поделила рецепт и своје искуство, тврдећи да јој помаже да ублажи симптоме менопаузе и контролише ниво кортизола, хормона стреса.
Кортизол је кључан хормон који организам ослобађа у стресним ситуацијама, подстичући реакцију „бори се или бежи“. Док у мањим количинама помаже телу да функционише, његов вишак може изазвати низ проблема – од повишеног притиска и упала крвних судова, до губитка косе, замора и напетости мишића.
Рецепт за кортизолни mocktail је једноставан:
шоља кокосове воде, сок од пола лимуна, четвртина шоље сока од поморанџе, 200 милиграма магнезијума, четвртина кашичице морске соли и мало минералне воде.
Овај микс, према заљубљеницима у здрав живот, освежава, хидрира и смирује, а захваљујући минералима помаже и у враћању енергије.
Ипак, стручњаци упозоравају да, иако може бити освежавајућ и користан додатак исхрани, овакав напитак није чудотворно решење за стрес нити замена за здраву исхрану и одмор.
„Границе његовог деловања постоје, па га треба посматрати као део ширег приступа бризи о здрављу, а не као магично пиће“, наводи нутриционисткиња која је прокоментарисала тренд.
Кортизолни моцктаил можда не може решити све проблеме, али сигурно може бити укусна и здрава рутина за све који желе да унесу више минерала и освеже се без алкохола.