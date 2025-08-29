НАПИТАК КОЈИ ОБОЖАВАМО РАЗАРА КРВНЕ СУДОВЕ! Људи масовно пију а масноће им лете „под облаке“!
Њено височанство кафа вековима је део опште културе.
Још од првог срка, а то се десило пре више од хиљаду година, постала је еликсир који буди сва чула и обнавља енергију. Једном речју, постала је ‒ ритуал. У последње време, међутим, често се воде полемике – да ли је и колико кафа шетатна.
Италијани не могу да замисле дан без кафе, Скандинавци су највећи потрошачи, а напитак омамљујуће ароме и у нашој земљи је важан део свих социјалних интеракција. "Дођи на кафу" или "Хајмо на кафу" фразе су које се чују толико често да су постале замена за уобичајене поздраве. А сад онај мање леп део приче...
Прим. др Петар Боровић, наш угледни кардиолог, више пута је истакао да кафа није добра ни по кога, односно да није реч само о кафи као напитку већ о њеном садржају, а то је кофеин. Из тога проистиче да не би требало конзумирати ни зелени чај. Такође, једном приликом је открио да не пије кафу јер му се никада није допадала, те истакао да живи здраво и да воли воће и сокове.
‒ Кафа је велики проблем због хомоцистеина који разара крвне судове, оштећује их, подиже масноће, а масовно је људи пију. Односно, свака компонента са кофеином погоршава ниво шећера у крви, као и дијабетес ‒ рекао је др Петар Боровић у интервјуу за Републику.
Да подсетимо, кардиолог је раније објаснио да је кофеин природни инсектицид и пестицид, који биљка производи да би се одбранила од инсеката.