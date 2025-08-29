clear sky
НАПИТАК КОЈИ ОБОЖАВАМО РАЗАРА КРВНЕ СУДОВЕ!  Људи  масовно пију а масноће им лете „под облаке“!

29.08.2025. 16:01 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
zena.blic.rs, Република
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Њено височанство кафа вековима је део опште културе.

Још од првог срка, а то се десило пре више од хиљаду година, постала је еликсир који буди сва чула и обнавља енергију. Једном речју, постала је ‒ ритуал. У последње време, међутим, често се воде полемике – да ли је и колико кафа шетатна.

Италијани не могу да замисле дан без кафе, Скандинавци су највећи потрошачи, а напитак омамљујуће ароме и у нашој земљи је важан део свих социјалних интеракција. "Дођи на кафу" или "Хајмо на кафу" фразе су које се чују толико често да су постале замена за уобичајене поздраве. А сад онај мање леп део приче...

Прим. др Петар Боровић, наш угледни кардиолог, више пута је истакао да кафа није добра ни по кога, односно да није реч само о кафи као напитку већ о њеном садржају, а то је кофеин. Из тога проистиче да не би требало конзумирати ни зелени чај. Такође, једном приликом је открио да не пије кафу јер му се никада није допадала, те истакао да живи здраво и да воли воће и сокове.

‒ Кафа је велики проблем због хомоцистеина који разара крвне судове, оштећује их, подиже масноће, а масовно је људи пију. Односно, свака компонента са кофеином погоршава ниво шећера у крви, као и дијабетес ‒ рекао је др Петар Боровић у интервјуу за Републику.

Да подсетимо, кардиолог је раније објаснио да је кофеин природни инсектицид и пестицид, који биљка производи да би се одбранила од инсеката.

 

 

