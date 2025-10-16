ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА СУ ОВА СРПСКА ПРЕЗИМЕНА ТУРСКИХ КОРЕНА? Шта се крије иза „ић“ суфикса и шта она значе?
Оставштина Османлија у језику и презименима
Вишевековна владавина Османског царства на Балкану оставила је дубок траг не само у архитектури и култури, већ и у нашим презименима. Турцизми су током тог периода постали део свакодневног језика, а многи називи и презимена која данас звуче „домаће“ имају турско порекло.
Како су настала презимена турског порекла
Према речима професорке Мирјане Теодосијевић, стручњака за турски језик, многа презимена у Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и другим деловима Балкана настала су спајањем турских основа и словенског суфикса -ић. Тако је, на пример, Диздаревић добијено од речи диздар – управник тврђаве, док Абрашевић потиче од турске речи за човека пегавог лица.
Скривено значење познатих презимена
Мало ко зна да Борозан значи „трубач“, а Лагумџија „рудар, минер“. Слично томе, презимена Јарамаз („несташан“) и Шишмановић („дебео“) сведоче о живом утицају турског језика и обичаја у нашем поднебљу.
Језик као сведок историје
Иако су многа од тих имена временом изгубила првобитно значење, она су остала сведочанство времена у коме су културни утицаји били снажни и дубоки. Професорка Теодосијевић наглашава да многи турцизми који су некад били у свакодневној употреби данас у савременом турском више не постоје - постали су архаизми, али су у нашем језику остали као трајни подсетник на историјске везе.
Наслеђе које живи у речима
Када чујемо презиме са турским призвуком, ретко помислимо да оно носи причу о вековима прожимања народа и култура. Та презимена су више од речи - она су живи мост између прошлости и садашњости, сведочанство да је језик најупорнији чувар историје.