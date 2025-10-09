ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА СРБИЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБРАНИЛА СКОРО 12.500 ЛИТАРА АЛКОХОЛНИХ ПИЋА Ево која жестина је имала највише неправилности и кога је инспекција посећивала
Пољопривредна инспекција Србије 2025. контролисала вино, ракију и пиво, забранила 12.416 литара небезбедних пића и санкционисала неправилности.
Ради заштите потрошача и обезбеђивања квалитета и безбедности пића на домаћем тржишту, пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спровела је током 2025. године појачане контроле у промету вина, ракије и пива на целој територији Републике Србије.
Укупно је извршено 1.876 инспекцијских надзора, а у 176 случајева утврђене су неправилности у вези са законским прописима.
Инспектори су издали 34 решења о отклањању недостатака, углавном због непотпуних декларација на српском језику, као и 142 решења о забрани промета производа који нису имали доказе о безбедности или нису били правилно обележени.
Забрањена је продаја пића у укупној количини од 12.416 литара, процењене вредности 9.875.100 динара. Поднето је 136 захтева за покретање прекршајног поступка и 29 пријава за привредни преступ.
На основу Уредбе о Програму праћења безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2025. годину, пољопривредни инспектори су извршили контролу и узорковање 40 узорака воћних ракија, 20 узорака вина и 30 узорака пива у производњи и промету широм Србије.
Испитивања су обављена у акредитованој и овлашћеној лабораторији, а анализирани су следећи параметри:
Код ракије - порекло етанола (аутентичност производа) и присуство патулина у ракији од јабуке;
Код вина - орхатоксин А, олово и остаци средстава за заштиту биља;
Код пива - присуство остатака калаја и пестицида, посебно у пиву у лименој амбалажи.
Од укупно 40 анализираних узорака воћних ракија, 37 је било у складу са прописима, док су 3 узорка показала неправилности у погледу порекла етанола, што значи да алкохол у овим производима није у потпуности добијен ферментацијом воћа.
Инспектори су издали решења о забрани промета пронађених количина и извршили додатне контроле код произвођача. У једном случају је потврђено да производ не потиче у потпуности од воћног етанола, док у другом није било неправилности.
Сви узорци вина и пива били су у складу са законским прописима, што потврђује да пића која се легално продају у Србији испуњавају стандарде безбедности и квалитета.
- Наш приоритет је безбедност потрошача и очување квалитета домаћих производа. Контроле показују да већина вина, пива и ракије на тржишту испуњава све прописане стандарде, а неправилности ће бити санкционисане. Нећемо дозволити компромис када је у питању здравље грађана и поверење у српску пољопривреду - истакао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, проф. др Драган Гламочић.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Пољопривредна инспекција наставиће са редовним и ванредним контролама како би заштитили здравље потрошача, сузбили нефер праксе и подигли ниво квалитета домаћих производа.