ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ПАРАСТОНОТЕНИСЕРЕ:Спиновци најуспешнији

09.10.2025. 11:08 11:10
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
muskarci kolica 3-5
Фото: Најбољи у К 3-5 у колицима, фото: СТК ОСИ Спин

Појединачно првенство Србије за парастонотенисере, двадесето по реду, одржано је у Новом Саду.

Учествовало је 80 такмичара и такмичарки из 12 клубова. Најуспешнији су били парастонотенисери новосадског Спина са четири злата, четири сребра и две бронзе.

Српски репрезентативац Митар Паликућа, члан новосадског Спина оправдао је улогу фаворита и освојио још једну титулу у колицима у К 3-5. Он је у финалу савладао клупског и репрезентативног колегу Немању Ћурића са 3:0. Бронзе су отошле у руке Младена Ћирића (Тврђава, Нови Сад) и Андреја Радуловића (Наис, Ниш). Паликућа је у полуфиналу био бољи од Радуловића са 3:0, Ћурић од Ћирића истим резултатом. Код мушкараца у колицима К 1-2 славио је Борис Стоиљковић (Неос, Нови Сад). Он је у финалу савладао Горана Перића (К2, Зрењанин) са 3:1. Борнзе су припале Владану Петковићу (ЧА, Чачак) и Младену Живковићу (Стиб, Београд). Перлић је у полуфиналу победио Петковића са 3:0, а Стоиљковић Живковића истим резултатом. Код мушкараца стојећи К 6-7 најбољи је био Лука Видовић (Спин). Он је у финалу био бољи од клупског колеге Михајла Радовановића са 3:0. Бронзе су освојили Иван Богдановић (Спин), кога је у полуфиналу савладао Видовић са 3:0 и Милан Мићовић, од кога је бољи био Радовановић са 3:0. У К8 стојећи титулу је освојио Алексеј Радукић (Спин), који је у финалу надиграо Милорада Јовановића (Наис) са 3:0. Бронзе су освојили Милован Јанићијевић (Наис), који је у полуфиналу поражен од Радукића са 3:0 и Драган Вујисић (Стиб), који је изгубио од Јовановића са 3:0. У К9-10 стојећи победио је Небојша Китић (Медијана, Ниш), који је у финалу после велике борбе са 3:2 савладао Владимира Кунића (Тврђава). Бронзе су освојили Бојан Јовановић (Наис), који је у полуфиналу изгубио од Китића са 3:0 и Дарио Стошић (Сан Спин, Лесковац), који је поражен од Кунића са 3:1.

У конкуренцији жена у колицима К 1-5 славила је репрезентативка Србије Зорица Попадић (Стиб), која је финалу после велике борбе са 3:2 победила Сању Богуновић (Спин), такође репрезентативку државе. Бронзе су освојиле Кристина Аранчић (Спин), коју је у полуфиналу победила Попадићева са 3:0 и Жељана Ристић (Неос), од које је боља била Богуновићева са 3:0. Код жена у К 6-10 пехар је припао Мили Гајић (Спин) која је у финалу била боља од клупске колегинице Ларисе Стојшин са 3.1. Бронзе су припале Јани Гриви, коју је у полуфиналу савладала Гајићева са 3:0 и Теодори Младеновић (Наис), коју је победила Стојшин са 3:0.

Г. Маленовић

