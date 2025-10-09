(ФОТО) СПЕКТАКЛ У 3Д СТРЕЛИЧАРСТВУ НА ДИВЧИБАРАМА: На Европском првенству Србији медаља измакла за 7 милиметара
Магла, снег и на крају киша нису пореметили стреличаре на Дивчибарама.
Иако временске прилике нису биле наклоњене организатору Првенства Европе на Дивчибарама у 3Д стреличарству такмичења су одржана и добили смо нове владаре Старог континента у четири стреличарска стила (дуги, традиционални, голи и сложени лук), у појединачној и екипној конкуренцији.
Технички организатор, Стреличарски савез Србије, положио је испит јер и поред немогућности да се такмичења одрже онако како пропозиције налажу, огромним напором свих који су били укључени у организацију великог догађаја, првенство је приведено крају. На шампионату било је преко 220 најбољих стреличара из 23 земље Европе, конкуренција је била страховита, јача него икада. Борбе за медаље биле су фантастичне и једино за чиме у Стреличарском савезу Србије могу да желе је медаља, а имали су огромну шансу да и тај задатак испуне.
Имала је Србија у традиционалном луку, једном од четири стила 3Д стреличарства, микс тим у полуфиналу који су чинили Мирјана Полик и Стеван Јосиповић, и након 16 стрела, што регуларни део меча, било је нерешено. Уследили су „продужеци“ и још по једна стрела за сваког учесника полуфинала. И ту је било нерешено, па је победник морао бити проглашен на основу тога чија је стрела била ближа апсолутном центру мете, и ту је Аустрија била боља за 7мм!
Након тога тандем Полик- Јосиповић имао је прилику да освоји бронзану медаљу, али је у мечу где су сва четири стреличара била невероватно прецизна, ипак, изгубио од Шведске. Податак да је Србија у том дуелу имала више поена него учесници финала слаба је утеха, медаља је измакла за 7мм.
Имала је Србија чак шест такмичара у елиминацијама, делу који је уследио након квалификација, где су се нашли по 16 најбољих у сваком стилу у обе конкуренције. Највише очекивања да ће остварити пласман на подијум и домоћи се медаље полагано је у Стевана Јосипивића који је у квалификацијама традиционалног лука био убедљиво најбољи, имао је тада 37 поена више од другопласираног на табели.
Ипак, недостатак искуства у овој фази, елиминацијама, и очигледно велика трема и бреме фаворита учини су своје и Јосиповић је елиминисан у првом колу, баш као и осталих пет наших стреличара. Испали су Фрања Полик и Мирјана Полик у истој дисциплини, у традиционалном луку, Александар Вишекруна у сложеном луку, Саша Митов у дугом луку и Игрид Тарноцки која је такмичила у стилу голи лук.
Имала је Србија учеснике у четвртфиналу у обе екипне конкуренције. Тамо су тимове представљали по један учесник из сваког лука. Жене су у квалификацијама биле седме. Наступиле су у саставу: Мирјана Полик, Игрид Тарноцки, Светлана Бркић и Коштана Стојадиновић и у борби за полуфинале елиминисане су од Аустрије.
Мушки део тима чинили су Стеван Јосиповић, Александар Вишекруна, Саша Митов и Данијел Рађен, боља од Србије, такође у четвртфиналу била је Данска, која је у наставку такмичења освојила златну медаљу.
Најуспешнија нација шампионата је Италија која је освојила 11 медаља, од тога три златна одличја.
Организатор заслужује све похвале за труд и знање које је уложио да би се и поред магле, снега и кише такмичење одржало и привело крају а наставе ли да тренирају у истом ритму српски стреличари, у 3Д дисциплини, могли би нас већ на неком од наредних великих такмичења обрадовати медаљом.