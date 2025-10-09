overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИС УПУТИО ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ! Корисницима програма лојалности стигле важне поруке "ПАЖЊА..."

09.10.2025. 09:55 10:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Санкције које су јутрос у 6 часова ступиле на снагу, покренуле су лавину питања у вези са снабдевањем, плаћањем и ценама горива у будућности.

Корисници програма лојалности добили су обавештења од НИС-а путем апликације "Са нама на путу".

Како је наведено, компанија НИС тренутно послује под санкцијама. Због тога се може десити да плаћање појединим платним картицама неће бити могуће.

Остали начини плаћања подрзумевају готовину, плаћање Дина платном картициом, као и плаћање кроз апликацију мобилног банкарства, а уз употребу ИПС кода.

Printscreen SNNP
Фото: Printscreen SNNP

Из компаније наводе да плаћање апликацијом "Драјв Го" тренутно функционише и да је измиривање рачуна за гориво могуће обавити уз одабир ИПС начина плаћања.

НИС се овом приликом захвалио свим корисницима на поверењу и подршци.

нафтна индустрија србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај