НИС УПУТИО ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ! Корисницима програма лојалности стигле важне поруке "ПАЖЊА..."
Санкције које су јутрос у 6 часова ступиле на снагу, покренуле су лавину питања у вези са снабдевањем, плаћањем и ценама горива у будућности.
Корисници програма лојалности добили су обавештења од НИС-а путем апликације "Са нама на путу".
Како је наведено, компанија НИС тренутно послује под санкцијама. Због тога се може десити да плаћање појединим платним картицама неће бити могуће.
Остали начини плаћања подрзумевају готовину, плаћање Дина платном картициом, као и плаћање кроз апликацију мобилног банкарства, а уз употребу ИПС кода.
Из компаније наводе да плаћање апликацијом "Драјв Го" тренутно функционише и да је измиривање рачуна за гориво могуће обавити уз одабир ИПС начина плаћања.
НИС се овом приликом захвалио свим корисницима на поверењу и подршци.