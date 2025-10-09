ЗДРАВСТВЕНИ АЛАРМ У ВОЈВОДИНИ Повећање обољења сличних грипу међу ШКОЛАРЦИМА И МЛАДИМА
Број случајева обољења сличних грипу у Војводини бележи раст, нарочито међу децом и младима, иако вирус грипа за сада није откривен.
- На основу показатеља географске раширености у АП Војводини је регистрована инциденција обољења сличних грипу на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период за грип. У односу на претходну недељу, регистровани трендови стопа инциденције обољења сличних грипу (ОСГ) и акутних респираторних инфекција (АРИ) су растући. Током ове недеље, највише стопе инциденције ОСГ су регистрованe у школском и у узрасту од 15 до 29 година, а за АРИ у најмлађем узрасту код деце која имају до четири године – наводи се у последњем извештају Института за јавно здравље Војводине, за 52. недељу надзора у сезони 2024 / 25. године.
Током ове недеље, није доказана инфекција вирусом грипа.
До сада је на територији АП Војводине, тестирањем сумњи на грип из 1.222 узорка назофарингеалних брисева брзим комбинованим тестовима и PCR техником (995 на нивоу домова здравља и 227 на нивоу хоспиталних установа), појединачне инфекције вирусом грипа су потврђене код 247 пацијената: код 41 (20 А(H1N1), 10 A(H3N2) и 11 типа B) амбулантно лечене особе и код 206 (147 А(H1N1), 13 A(H3N2), 10 типа А, без подтипа и 36 типa B хоспитализованог пацијента.