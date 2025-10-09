overcast clouds
ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ДВЕ ЗЕМЉЕ Министарка Месаровић о новим кинеским инвестицијама у Србији: Градимо конкретне пројекте и отварамо нова радна места

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић састала се са представницима кинеске провинције Фуђијен и градова Санминг и Лонгјан, са којима је разговарала о продубљивању привредне сарадње и заједничким пројектима.

Састанку са генералним директором Канцеларије за спољне послове провинције Фуђијен Ли Лином и са представницима Санминга и Лонгјана присуствовао је и амбасадор Кине у Србији Ли Минг.

Месаровић је истакла да привредна сарадња две земље има огроман потенцијал и да је утемељена на челичном пријатељству Србије и Кине и пријатељству два председника Александра Вучића и Си Ђинпинга.

Круна ове сарадње, према њеним речима, јесте Споразум о слободној трговини са Кином, који омогућава још већу привредну размену и доступност српских производа на кинеском трзисту.

-Постоји велики простор за унапређење сарадње са овом кинеском провинцијом, од цега це корист имати и грађани Србије и провинције Фуђијен- истакла је министарка привреде.

Месаровић је навела и да се на састанку разговарало о њеној узвратној посети овој провинцији, где ће се поново срести са њиховим највећим компанијама, са којима очекује конкретизацију сарадње, како би се продубили економски односи и унапредило партнерство које ће допринети расту привреда две земље.

Како је нагласила, Србија и Кина су државе које граде заједницу са заједничком будућношћу, али и партнери који граде конкретне пројекте, нова радна места и заједничке успехе.

-Настављамо да радимо у интересу наше привреде, у складу са политиком председника Вучића, Владе Србије, Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, која доследно гради мостове сарадње са свим партнерима који верују у будућност Србије”, навела је Месаровић на Инстаграм профилу.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
