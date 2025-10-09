Нова стратегија ЕУ изазвала буру ШКОЛАРЦИ БИ САМИ МОГЛИ ДА БИРАЈУ ПОЛ Предлаже се и забрана терапије разговором о родном идентитету
Према новој стратегији ЕУ коју је усвојила Европска комисија, деца би у школама могла сама да бирају свој пол, а државе чланице Уније би могле да буду кажњене због оспоравања родне идеологије, објавио је данас британски Телеграф.
Европска комисија је усвојила Стратегију за равноправност LGBTIQ+ особа 2026–2030. са циљем да се изгради Унија у којој се, како се наводи, разноликост слави као део колективног богатства, где сви људи могу да буду „своји” без ризика од дискриминације, искључености или насиља.
Стратегија, објављено је на сајту ЕУ, означава нову фазу у напорима да се промовише једнакост за LGBTIQ+ особе, да се заштите од штетних пракси и кривичних дела мотивисаних мржњом, као и оснаживање LGBTIQ+ заједница и тела која промовишу једнакост.
Како наводи Телеграф, Стратегијом се предвиђа блокирање средстава за дискриминаторне регионе и подржава се јачање тела за равноправност.
Што се тиче самоидентификације, критикују се земље попут Велике Британије које захтевају одобрење лекара опште праксе пре него што се особи дозволи да се легално идентификује као супротни пол.
Телеграф пише да се захтеви за законско признавање пола значајно разликују међу државама чланицама.
Како се наводи, „Комисија ће олакшати размену најбољих пракси међу државама чланицама како би подржала развој процедура законског признавања пола заснованих на самоопредељењу које су слободне од старосних ограничења.”
Документ такође предлаже забрану терапије разговором за децу која пате од проблема са полом, преноси Телеграф и додаје да би то значило да родитељи или стручњаци не би имали начина да провере да ли дете заиста жели да започне неповратне процедуре промене пола.
Извршна директорка добротворне организације за права заснована на полу „Sex Matters” Маја Форстатер назвала је Брегзит „милосрђем”, јер, како каже, Британија не би морала да следи ове „злокобне” планове.
„Ова језива стратегија широм ЕУ промовише легалну родну самоидентификацију за децу било ког узраста и забрану терапије разговором за рањиву децу. Милост је што британски активисти за права заснована на полу не морају да се носе са овом злокобном стратегијом и погубним освајањем институција ЕУ, поред наших сопствених изазова у Великој Британији”, рекла је Форстатерова.
Телеграф подсећа да документ Комисије још није коначан и треба да га ратификују националне владе.