Породично насиље на Врачару ПИЈАН ПЕСНИЦАМА ТУКАО СЕСТРУ ЈЕР ЈЕ ПРИПАДНИЦА ЛГБТ Она му узвратила флашом по глави

20.09.2025. 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: pixabay.com

Полиција у Београду ухапсила је Б.А. (36) због сумње да је у четвртак, у стану на Врачару, у пијаном стању вређао и физички напао своју сестру С.А, припадницу ЛГБТ заједнице.

Осумњичени је сестру најпре вређао, а потом је песницама ударао по глави и телу. Након тога, она се бранила и стакленом флашом га ударила по глави.

С.А. је превезена у Ургентни центар, где су јој констатоване лаке телесне повреде. Б.А. је одређен притвор, а изречене су му и мере забране приласка и комуникације са оштећеном, пише Телеграф.рс.

Истрагу у овом случају води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

 

