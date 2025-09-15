clear sky
СКАНДАЛ У БУДВИ: Србин (40) брутално претукао ванбрачну супругу, објавио њен интимни снимак и протеран из Црне Горе

15.09.2025. 15:24 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

БУДВА: Будванска полиција поднела је кривичну пријаву против држављанина Србије Д. Р. (40) због сумње да је физички напао своју ванбрачну супругу, такође српску држављанку, и неовлашћено објавио њен интимни снимак.

- Инцидент се догодио у једном угоститељском објекту у Будви, где је осумњичени претио нападом жени. Већ наредног јутра, 6. септембра, он ју је физички напао у стану у којем су боравили. Након тога, 11. септембра, путем апликације послао је трећем лицу видео-снимак са експлицитним садржајем на којем се налазила његова ванбрачна супруга - потврђено је за РИНУ у УП.

Полиција је одмах реаговала и уз сарадњу са Основним државним тужилаштвом у Котору поднела пријаву против Д. Р. због насиља у породици и неовлашћеног објављивања снимка. 

Инспектор за странце донео је решење којим му је наређено напуштање Црне Горе, уз меру забране уласка.

Предмет је, након саслушања, уступљен надлежним органима у Републици Србији, где ће се поступак даље водити.

 

ванбрачна заједница претучена жена
