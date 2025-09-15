”У ТАВАКАНКУТУ УСКОРО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ВРТИЋ” Хрватска министарка: Односи са Србијом врло добри, са отвореним каналима комуникације
ЗАГРЕБ: Хрватски министар спољних и европских послова Гордан Грлић Радман изјавио је данас у Сабору да су односи његовог ресора са Министарством спољних послова Србије врло добри, вредни поштовања са отвореним каналима комуникација која је стална, као и да је потребна упорност и стрпљење.
Грлић Радман је то рекао у Хрватском сабору одговарајући на питање посланице ХДЗ-а из Војводине Јасне Војнић, постоје ли са Министарством спољних послова Србије нека отворена питања, о чему се ради и какав је план неких даљих активности.
Претходно Војнић је информисала Сабор да ће, захваљујући ангажовању Хрватског МВЕП-а и српског министра спољних послова Марка Ђурића у Таваканкуту ускоро почети да ради вртић.
Она је рекла да није било 1,3 милиона евра које је уложила Влада и да није било тих редовних сусрета и контаката са српским министром Марком Ђурићем, вртић ове јесени не би почео са радом.
Грлић Радман је одговарајући на питање Војнићеве рекао да је 13. јуна ове године са министром Ђурићем имао добар састанак на којем су разговарали не само о теми вртића и његовом личном ангажману, већ и о другим темама.
"Спомињали смо тада пуно онога што би требало одрадити, између осталог, и да желимо да видимо реципрочност у третману хрватске заједнице у Војводини, односно Србији.
"Наши односи су врло добри, односи вредни поштовања, отворени су канали комуникације који су стални, али захтевају упорност и стрпљење. Кључ је у комуникацији и спремности да се помогне и када се покажу изазови. То, међутим, није довољно", рекао је Грлић Радман.
Додао је да се очекује решавање важних питања која оптерећују однос две државе.
"Као што је одговор за 1744 нестале особе, одштета логорашима, повратак архивске грађе, обележавање логора у којој су били заточеници, а добар пример за то је Морињ у Црној Гори, као и гарантовани мандат Хрватима у Народној скупштини у Београду", рекао је Грлић Радман.
Грлић Радман је приметио да је, како је навео, упркос "овој антихрватској реторици" о којој је могло да се чује од појединих посланика и на данашњој седници сабора, "ми никада нисмо имали више гостију из Србије у овој туристичкој сезони".
"Имали смо 267.000 гостију из Србије, два милиона ноћења, што је 12 одсто од свих ранијих година. Није било инцидената, ниједан ауто није огребан. Ти гости су се могли уверити да су добродошли, а да не говорим о сезонским радницима", рекао је Грлић Радман.