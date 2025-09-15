ОВО СЕЛО БИЋЕ БЕЗ СТРУЈЕ ЦЕЛИХ ОСАМ САТИ! Домаћице да спреме ручак на време, а млади да напуне телефоне
15.09.2025. 16:26 16:32
ЧАЧАК: Услед извођења радова на раскресу растиња око дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом у уторак ће део територије града Чачка бити без струје.
- Огранак “Електродистрибуција“ Чачак изводиће радове на раскресу растиња због тога ће у уторак, 16. септембра од 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Доњој Горевници, саопштено је из Електродистрибуције.
Без струје ће бити потрошачи који се напајају са ТС “Илијак 1“, НН извод ка Величковићима.