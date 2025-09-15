У ВИКЕНДИЦИ ДРЖАО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈУ Ухапшен Темеринац код кога су пронађене две пушке са оквирима
15.09.2025. 16:19 16:21
ЗРЕЊАНИН: Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су З. К. (49) из околине Темерина, осумњиченог да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полиција је претресом викендице, коју користи осумњичени у околини Зрењанина, пронашла две пушке, три оквира и 239 комада муниције различитог калибра.
Осумњиченом З. К. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.