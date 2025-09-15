ЈЕЗИВО У СУБОТИЦИ! Жена пала с прозора и страдала на лицу места
15.09.2025. 16:09 16:12
Насеље Прозивка завијено је у црно након несреће у којој је страдала жена док је чистила прозоре у свом стану, сазнаје Србија Данас.
Према првим информацијама, несрећа се догодила данас у насељу Прозивка када је жена, старости око 60 година, пала са прозора док их је чистила, нажалост она је на лицу места страдала.
На лицу места одмах су изашли полиција и хитна помоћ, али лекари су могли само да констатују смрт.
Увиђај је у току, а све околности трагедије биће познате након истраге.
Мештани су у шоку и наводе да се ради о несрећном случају који је потресао читав крај.