ХАШКИ ОСУЂЕНИК ДОБИО ОБЕЛЕЖЈЕ Споменик Праљку подигнут у Чапљини
На гробљу светог Леополда Мандића у Грабовини, у оквиру Жупе светог Фрање Асишког у Чапљини, јуче је откривен споменик генералу Слободану Праљку, некадашњем команданту Хрватског већа одбране (ХВО) током рата у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године.
Праљак је након рата био оптужен пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију у Хагу, заједно са још пет званичника Херцег-Босне, због ратних злочина и злочина против човечности почињених над Бошњацима.
Хашки суд га је 2013. године прогласио кривим и осудио на 20 година затвора.
Подсећања ради, 29. новембра 2017. године, приликом читања другостепене пресуде, Праљак је у судници изјавио да није ратни злочинац, потом попио отров и преминуо у преносу уживо.
Тадашњи државни врх Хрватске, премијер Андреј Пленковић и председница Колинда Грабар Китаровић, оштро су критиковали пресуду, а у дворани „Лисински“ у Загребу одржана је комеморација у његову част.