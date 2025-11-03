overcast clouds
ТРАМП СПРЕМА УДАР НА ВЕНЕЦУЕЛУ? Бивши шведски министар упозорава ЦИА ВЕЋ ПОКРЕНУЛА ТАЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

03.11.2025. 17:47 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: AI, ilustracija

СТОКХОЛМ: Бивши министар спољних послова Шведске Карл Билт изјавио је данас да очекује америчке нападе на Венецуелу.

"Све указује на то да ће амерички председник Доналд Трамп извршити нападе унутар Венецуеле. Овластио је ЦИА да спроведе неку врсту операције, тако да је вероватно нешто већ у току. Озбиљна ситуација и криза, али надамо се да је географски ограничена на карипско подручје", рекао је он, преноси шведски јавни сервис СВТ. 

Он је додао да верује да би напад на Венецуелу могао да буде Трампов следећи потез, иако је напоменуо да је тешко предвидети акције председника САД.

"Не мислим да ће покренути велику инвазију, не усуђује се, било би превише тешко. Али сасвим очигледно, из домаћих политичких и других разлога, он ће предузети акцију против Венецуеле, а онда ћемо видети какве ће бити последице", оценио је шведски политичар.

Последњих недеља, Сједињене Америчке Државе су више пута користиле војне снаге да униште бродове у Карипском мору који су наводно превозили дрогу. 

Власти наводе да се такве операције спроводе ради борбе против транснационалног криминала и трговине дрогом.

Ово је значајно затегло односе између Каракаса и Вашингтона.

Бела кућа је овластила ЦИА да спроводи тајне операције како би дестабилизовала владу Николаса Мадура, а амерички државни тужилац Памела Бонди објавила је награду од 50 милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења. 

Тужилаштво САД тврди да венецуелански председник "користи терористичке организације за шверц дроге у Сједињене Америчке Државе".

карл билт венецуела Доналд Трам
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
