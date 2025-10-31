ТРАМП НЕГИРАО НАВОДЕ МЕДИЈА: Не разматрам нападе унутар Венецуеле
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп негирао је данас наводе појединих медија да разматра нападе унутар Венецуеле.
Трамп је, на питање новинара у председничком авиону да ли су објаве у медијима да разматра нападе унутар Венецуеле истинити, одговорио одречно, пренео је Ројтерс.
Лист Мајами Хералд објавио је раније данас, позивајући се на изворе, да је Трампова администрација донела је одлуку да нападне војне циљеве у Венецуели и да би удари би могли да дођу у сваком тренутку.
Планирани напади, о којима је такође известио Волстрит џурнал, имали би за циљ уништавање војних објеката које користи организација за трговину дрогом за коју САД тврде да је предводи венецуелански председник Николас Мадуро и да њоме управљају високи чланови његовог режима.
Трамп је последњих седмица изјављивао да ће његова администрација извршити нападе на циљеве у вези са дрогом унутар Венецуеле.
Сједињене Америчке Државе су последњих месеци знатно повећале велико војно присуство на Карибима, распоређивањем борбених авиона, ратних бродова и хиљада војника.
То присуство ће се значајно проширити у наредним седмицама доласком ударне групе носача авиона "Џералд Форд".