ЦИА ПОКРЕНУЛА ТАЈНУ ОПЕРАЦИЈУ ПРОТИВ ВЕНЕЦУЕЛЕ! Трамп дао наређење, разматрају се и копнени напади
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је одобрио тајну операцију Централне обавештајне агенције (ЦИА) усмерену против Венецуеле, као и да разматра могућност ширења војних напада на наводне нарко-картеле и на копнени део те земље, преноси АФП.
Венецуелански лидер Николас Мадуро оштро је реаговао на Трампове наводе, оптуживши Сједињене Америчке Државе за "државни удар који оркестрира ЦИА".
Као одговор, наредио је одржавање војних вежби широм земље, након што је америчка војска извела још један напад на, како тврди Вашингтон, брод са дрогом у Карипском мору.
Трамп није потврдио детаље из извештаја Њујорк тајмса према ком је ЦИА добила дозволу за спровођење тајне акције против Мадура, али је рекао да је "одобрио то из два разлога".
Додао је да Мадуро води "нарко-терористички режим" и да "ослобађа затворенике и шаље их у САД".
На питање новинара да ли је лично наредио убиство председника друге државе, Трамп је избегао директан одговор.
- То је смешно питање. Заправо, није баш смешно, али зар не би било смешно да на њега одговорим? - казао је он.
Према његовим речима, САД сада разматрају проширење војних дејстава на копно.
- Сада свакако гледамо на копно, јер море имамо под контролом - напоменуо је лидер САД.
Недавни амерички напади на бродове у Карипском мору, у којима је погинуло најмање 27 особа, додатно су појачали напетост. Трамп је навео да је у последњем инциденту убијено шест "нарко-терориста".
Мадуро је наредио мобилизацију војске, полиције и цивилне милиције ради "одбране планина, обала, школа, болница, фабрика и пијаца Венецуеле". Војне вежбе спроведене су дуж атлантске и карипске обале, а планиране су и додатне активности у пограничним областима с Колумбијом.
Иако Трамп тврди да не жели промену режима у Венецуели, оптужио је Мадура за "крађу председничких избора" и назвао његову власт нелегитимном. Мадуро, с друге стране, одбацује оптужбе да води нарко-картел и поручује да ће Венецуела "бранити своје достојанство и суверенитет од страних напада".