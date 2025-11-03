(ВИДЕО) ПОЛИЦАЈЦИ ХАПСИЛИ ПОГРЕШНОГ ЧОВЕКА! "НИСАМ ЈА!" У акцији након напада ножем САВЛАДАЛИ НЕВИНОГ ПУТНИКА
Два осумњичена, обојица британски држављани, ухапшена су због сумње на покушај убиства у суботу увече након што је нападач ранио 11 особа ножем у возу у Хантингтону у Великој Британији. Један од њих је у међувремену пуштен на слободу, а други мушкарац се третира као једини осумњичени.
Медији су данас објавили снимак на ком се види како један од путника у возу виче "Нисам ја", након што су га полицајци савладали електрошокером, мислећи да је он нападач.
Полицајци све време вичу "лези, лези", док он у једном тренутку пада на земљу од бола. Након тога наставља да виче "нисам ја" док му полицајци стављају лисице.
Једанаесторо људи је збринуто у болници након напада. У недељу увече, Британска транспортна полиција (БТП) потврдила је да је пет повређених отпуштено кући.
Полиција је у једном тренутку прогласила "Платонов код", реч коју користе службе хитне помоћи када реагују на "пљачкашки терористички напад", али је полиција у недељу саопштила да ништа не указује на то да је у питању терористички напад.
Полиција је саопштила да су полицајци на лицу места пронашли нож.
Мотив осумњиченог нападача још увек није познат.
Дејвид Хорн, генерални директор компаније LNER, захвалио се радницима хитне службе "на брзом и професионалном реаговању" и рекао да су компанија и особље "дубоко шокирани и ожалошћени" инцидентом.
"Наше мисли и молитве су са свима погођенима, посебно са нашим колегом који је и даље у животно угроженом стању и његовом породицом. Такође бих желео да одам признање возачу, посади и нашим колегама из оперативних интервенција због њихове храбрости и брзих реаговања" рекао је.