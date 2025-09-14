БРУТАЛНО ПРЕТУКАО ВАНБРАЧНУ СУПРУГУ Насилник давио несрећну жену, у нападу користио и продужни кабл
14.09.2025. 11:05 11:07
Коментари (0)
Мушкарац Ф. Н. из Подгорице ухапшен је због сумње да је извршио кривично дело насиље у породици или породичној заједници.
Осумњичени Ф. Н. је у раним јутарњим часовима у стану у којем живи са ванбрачном партнерком К. Б, физички напао оштећену, наносећи јој телесне повреде.
„Напад је укључивао више удараца рукама, коришћење продужног кабла и стискање врата рукама“, наводи се у саопштењу.
Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је задржавање осумњиченом.