light rain
23°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРУТАЛНО ПРЕТУКАО ВАНБРАЧНУ СУПРУГУ Насилник давио несрећну жену, у нападу користио и продужни кабл

14.09.2025. 11:05 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
полиција црна гора
Фото: Рина

Мушкарац Ф. Н. из Подгорице ухапшен је због сумње да је извршио кривично дело насиље у породици или породичној заједници.

Осумњичени Ф. Н. је у раним јутарњим часовима у стану у којем живи са ванбрачном партнерком К. Б, физички напао оштећену, наносећи јој телесне повреде.

„Напад је укључивао више удараца рукама, коришћење продужног кабла и стискање врата рукама“, наводи се у саопштењу.

Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је задржавање осумњиченом.

напад подгорица Насиље над женама
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај