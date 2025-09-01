ПАПА ЛАВ XIV СЕ САСТАО СА СВЕШТЕНИКОМ КОЈИ СЛУЖБУ ДРЖИ ЛГБТ ВЕРНИЦИМА Чека се Папино обраћање ЛГБТ католицима
ВАТИKАН: Папа Лав XIV примио је данас у приватну аудијенцију истакнутог америчког свештеника Џејмса Мартина који верску службу држи католицима ЛГБТ заједнице.
Овај сусрет могао би да буде знак да ће папа следити наслеђе свог претходника, папе Фрање, који се залагао за отварање цркве према геј заједници, оценила је агенција Ројтерс.
Први амерички папа срео се у Ватикану са Мартином, којег су у више наврата критиковали конзервативни католици, али га је Фрања подржавао, подсетила је агенција.
"Овај сусрет је био веома утешан и охрабрујући", казао је Мартин после аудијенције код папе и додао да је од папе чуо исту поруку као и од његовог претходника Фрање о томе да је LGBTQ заједница добродошла.
Мартин је истакао да папа жели да се свако у цркви осећа добродошлим, додајући да је сусрет трајао око пола часа.
Он је аутор књиге из 2017. у којој разматра како би католички лидери требало да се односе према геј заједници, а такође уређује сајт посвећен ЛГБТ католицима.
Папа Фрања, који је предводио римокатоличку цркву 12 година, до своје смрти у априлу, објавио је 2023. декрет којим је дозволио свештеницима да у неким случајевима дају благослов истополним паровима, иако црква још увек званично признаје само брак између мушкарца и жене.
Ова његова одлука изазвала је оштре критике конзервативних кардинала, подсећа агенција.
Према учењу Kатоличке цркве, ЛГБТ особе треба поштовати, а њихово људско достојанство се мора бранити, док се привлачност између истог пола не сматра за грех.
Папа Лав XIV, који је именован на ту дужност у мају, још се није јавно обратио ЛГБТ заједници, а такође није ни јавно коментарисао декрет свог претходника из 2023.
У Риму се ове недеље налази неколико група геј католика ради ходочашћа везаног за текућу 2025. годину која се сматра Светом католичком годином, подсећа Ројтерс.
Ватикан је у свој званични онлајн календар за ову Свету годину уврстио и један догађај који организују ЛГБТ католици, навела је агенција.