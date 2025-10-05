ДА ИМ СЕ ОЛАКША УСАМЉЕНОСТ Отворен први старачки дом за припаднике ЛГБТ заједнице у Француској
У француском граду Лиону отворен је први дом за старе који су припадници ЛГБТ заједнице, први такве врсте у Француској, преносе данас локални медији.
У петоспратној згради станари имају мале апартмане, али деле кухињу, дневни боравак и врт, преноси ТФ1.
-Ми не изнајмљујемо квадратне метре, већ друштвени живот. Не морамо да се оправдавамо, а циљ је да се ојачају друштвени односи - казао је један од организатора пројекта и уједно станар објекта Силвен Бонифас.
До сада је издато већ 15 станова.
Циљ овог пројекта је да олакша усамљеност припадницима ЛГБТ заједнице, а процењује се да у Француској има више од миллион таквих особа старијих од 60 година, при чему свака друга живи сама, а 90 одсто њих нема деце.
Очекује се да ће сличан дом бити отворен и у Стразбуру.