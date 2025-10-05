overcast clouds
13°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ИМ СЕ ОЛАКША УСАМЉЕНОСТ Отворен први старачки дом за припаднике ЛГБТ заједнице у Француској

05.10.2025. 16:48 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: EPA (CHRISTOPHER JUE)

У француском граду Лиону отворен је први дом за старе који су припадници ЛГБТ заједнице, први такве врсте у Француској, преносе данас локални медији.

У петоспратној згради станари имају мале апартмане, али деле кухињу, дневни боравак и врт, преноси ТФ1.

-Ми не изнајмљујемо квадратне метре, већ друштвени живот. Не морамо да се оправдавамо, а циљ је да се ојачају друштвени односи - казао је један од организатора пројекта и уједно станар објекта Силвен Бонифас.

До сада је издато већ 15 станова.

Циљ овог пројекта је да олакша усамљеност припадницима ЛГБТ заједнице, а процењује се да у Француској има више од миллион таквих особа старијих од 60 година, при чему свака друга живи сама, а 90 одсто њих нема деце.

Очекује се да ће сличан дом бити отворен и у Стразбуру.

лгбт старачки дом Француска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај