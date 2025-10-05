ИТАЛИЈАНСКА ПАСТА НА УДАРУ АМЕРИЧКИХ ЦАРИНА Производ који је симбол медитеранске исхране могао би бити озбиљно угрожен
Сједињене Америчке Државе најавиле су да ће од 1. јануара 2026. године увести царине у висини од 107 одсто на италијанску пасту, чиме би један од најважнијих сектора италијанског извоза могао бити озбиљно угрожен.
На већ постојећу царину од 15 одсто на пасту из Италије, америчка администрација планира да дода још 91,74 одсто, позивајући се на оптужбе за дампинг против италијанских произвођача “Ла Молисана” и “Гарофало”, који су већ били предмет истраге Министарства трговине САД, пише италијански лист “Соле”.
Овакве истраге америчке власти спроводе готово сваке године, на захтев домаћих произвођача пасте, али су додатне царине до сада ретко прелазиле два одсто.
Овог пута, међутим, за период између 1. јула 2023. и 30. јуна 2024. године, утврђене су просечне марже дампинга од готово 92 одсто.
Осим “Ла Молисане” и “Гарофала”, у извештају Министарства трговине САД наведене су и друге италијанске компаније, укључујући компаније “Агриталиа”, “Барила” и још неколико других.
Нове царине ће се односити на све њих, осим делимично на оне које већ имају производњу у САД, попут “Бариле”, појашњава италијански лист.
Италијанско Министарство спољних послова саопштило је да прати случај, а министар пољопривреде Италије Франческо Лолобриђида изјавио је да је одлука Сједињених Држава “хиперпротекционистичка мера без икаквог оправдања”.
Италијанска прехрамбена индустрија годишње производи више од четири милиона тона пасте, од чега се чак 60 одсто извози, а само тржиште САД вреди око 700 милиона долара годишње, док је укупни годишњи приход сектора 8,7 милијарди евра.
Унија произвођача хране Италије назвала је најављене царине “увредом за производ који симболизује италијански идентитет”, оцењујући да је реч о политичкој, а не техничкој одлуци.
“Ова одлука Министарства трговине Сједињених Држава је најстрожа икада донета и дубоко нас је погодила и разочарала”, навели су из Уније.
Италијанска пољопривредна организација “Coldiretti” поручила је да би царина од 107 одсто “удвостручила цену тањира пасте за америчке потрошаче и отворила врата лажним италијанским производима”.
Организација је позвала италијанску владу и Европску унију да хитно предузму мере за заштиту “производа који је симбол медитеранске исхране” и за очување квалитета, радних места и угледа целокупног агро-прехрамбеног сектора Италије.
-Док Сједињене Државе нападају “Made in Italy”, влада премијерке (Ђорђе) Мелони ћути. Где су конкретне мере за заштиту наших компанија? Потребна су хитна средства, механизми подршке и трговинска стратегија. У супротном, цену ће платити италијански радници и породице - поручила је италијанска опозициона политичарка Силвија Фреголент.