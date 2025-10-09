ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА, А ЦЕНА КАО ЗА ЛЕТОВАЊЕ! Родитељи огорчени због „папрених“ понуда
Сезона школских путовања је почела, али родитељи нису одушевљени понудама које стижу.
Цене излета и екскурзија већ сада достижу невероватне висине, а очекује се да ће на пролеће бити још око 10% веће.
Једнодневни излети сада коштају око 7.000 динара, док екскурзије за неколико стотина евра многи родитељи сматрају готово луксузом, пише Информер.
„Добијамо понуде за екскурзије које обухватају крстарење Дунавом, обилазак Лепенског вира, Голубачке тврђаве… Спава се две ноћи у Кладову, а цена је невероватних 30.000 динара! Лепо је осмишљено, али да ли је реално да дводневни излет по Србији кошта као десет дана у Грчкој?“, пита се огорчена мама једне ученице из Новог Сада.
Још једна понуда изазвала је револт: шест ноћења у Орашцу за ученике другог разреда једне београдске основне школе коштаће 38.700 динара.
Поред цене самог аранжмана, родитељи морају да обезбеде опрему за дете, дате му џепарац и понекад чак узму кредит да би све платили.
Александар Сеничић из Националне асоцијације туристичких агенција „Јута“ објашњава да цене екскурзија расту два пута годишње, усклађујући се са глобалном инфлацијом. Последње повећање било је око 10%.
У цену се убрајају:
- Пун пансион и оброци
- Дневнице за водиче, аниматоре и лекаре (од 1.000 до 2.000 динара по особи дневно)
- Порези и доприноси
- Дечији оброци у ресторану (минимум 1.300 динара)
Сеничић додаје да специјални захтеви родитеља, као што су једнокреветне собе или хотели са три звездице, значајно повећавају цену. Превоз је најскупља ставка јер већина агенција изнајмљује аутобусе по цени од 600 до 700 евра.
„Родитељи увек могу да одбију прескупу понуду и потраже јефтинију“, закључује Сеничић.