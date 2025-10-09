overcast clouds
АУТОМ НАМЕРНО УДАРИО ДРУГАРИЦУ Свађа пријатеља у Београду умало да се заврши трагедијом ПРЕТХОДНО ЈЕ ЧУПАО ЗА КОСУ

09.10.2025. 09:54 09:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Јуче је у Улици браће Срнић у Београду дошло до инцидента у којој је повређена 17-годишња девојка Н. С.

Како Telegraf.rs незванично сазнаје, сумња се да је на њу аутомобилом налетео њен познаник, 18-годишњи М. Т.

Према незваничним информацијама, све је почело вербалним сукобом између тинејџера који су се срели на улици. Расправу је, како се тврди, пратио и физички инцидент. М. Т. је, сумња се, девојку напао, чупао је за косу, а затим ушао у свој аутомобил марке „Киа“, у ком су се налазиле још две, за сада неидентификоване особе.

Док је несрећна девојка ходала тротоаром, М. Т. је, како се сумња, намерно усмерио возило према њој и ударио је. Несрећа се догодила на окретници тролејбуса.

Н. С. је хитно пребачена у Ургентни центар, где су јој констатоване лаке телесне повреде, углавном на нози и глави, уз краткотрајни губитак свести.

Случај је пријављен полицији, а о свему је обавештено Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које тренутно спроводи истрагу и утврђује све околности овог инцидента.

Вести Хроника
