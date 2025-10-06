ДОШЛА ЈЕ ИЗ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ
ОЗБИЉНО УПОЗОРЕЊЕ Омиљена, црвена паприка садржи опасан пестицид
Европски систем за брзо узбуњивање за храну и храну за животиње (RASFF) обавестио је Хрватску да се на њеном тржишту налазе црвене паприке из Северне Македоније у којима су пронађене недозвољене количине пестицида метомила.
Према наводима система РАСФФ, ризик је оцењен као „озбиљан“, те је наложено хитно повлачење производа с тржишта. У паприкама је откривено 0,049 mg/kg (ppm) метомила, док је максимално дозвољена количина 0,01 mg/kg (ppm).
Метомил је карбаматни инсектицид који је уведен још 1966. године, а познат је по високој токсичности за људе, стоку, кућне љубимце и дивље животиње. Узорак контаминираних паприка узет је 23. септембра, док је Хрватска о проблему званично обавештена 3. октобра.
До тренутка писања овог текста, Хрватска агенција за пољопривреду и храну још увек није објавила званично упозорење о повлачењу паприка, иако се таква обавештења иначе редовно објављују на њиховом сајту.
Могу ли се ове паприке наћи и у Србији?
За сада нема званичне потврде да су исте паприке из проблематичне серије стигле и у Србију. Ипак, с обзиром на то да регион често има повезане трговачке ланце и добављаче, стручњаци саветују опрез при куповини увозних паприка, посебно ако потичу из Северне Македоније.
Министарство пољопривреде Србије у сличним случајевима обично спроводи додатне контроле на границама и лабораторијска тестирања, па се очекује да ће, уколико постоји било какав ризик, јавност бити обавештена путем званичних канала.
Telegraf Biznis