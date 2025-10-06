Генерални директор ЕПС-а Душан Живковић: „Спремно улазимо у грејну сезону“
ЗВОРНИК: Генерални директор Електропривреде Србије изјавио је данас на обележавању дана ЕПС у Зворнику да то предузеће спремно улази у грејну сезону као и да систем ради сигурно и поуздано.
"На време смо почели ремонте у рударском, термо и хидро сектору и зато спремно улазимо у грејну сезону. Систем Електропривреде Србије сигурно и поуздано ради, на депонијама термоелектрана имамо више од два милиона тона угља и ускоро ће бити завршени и преостали ремонтни послови", рекао је Живковић.
Он је истакао да се Дан компаније обележава заједнички са великим јубилејом - 70 година од почетка рада хидроелектране "Зворник2, најстарије ХЕ на Дрини.
"ХЕ Зворник је пример како ревитализацијом повећавамо снагу електране, поузданост, ефикасност и продужавамо радни век. Досадашњим ревитализацијама у хидро сектору добили смо нових 236 мегавата снаге и годишњу производњу нових и зелених 200 милиона киловат-сати електричне енергије. Планиране ревитализације хидроелектрана у наредном периоду повећаће снагу хидро капацитета за нових скоро 80 мегавата, а модернизација термо сектора са пројектима заштите животне средине обезбедиће поуздан рад овог дела ЕПС у будућности", указао је Живковић.
На обележавању 132 године од почетка рада прве термо централе на Дорћолу, Живковић је поручио да време у којем живимо свакодневно доноси промене, много брже него што смо навикли.
"Појмови енергетска транзиција, декарбонизација и дигитализација нису више речи о којима се говори на стручним скуповима, то је наша стварност. И ЕПС препознаје своју одговорност у тим процесима, који захтевају рад, храброст, инвестиције, имамо потенцијала и капацитета а, пре свега и визију. Свесни смо међугенерацијске одговорности јер треба да донесемо одлуке и реализујемо пројекте којима ћемо генерацијама испред нас оставити енергетско наслеђе", заклјучио је Живковић.
Саветник министра за капиталне пројекте у Министарству рударства и енергетике Милан Алексић честитао је дан ЕПС-а свим запосленима и истакао да је мало компанија које могу да се похвале да су „кичма“ привреде и да њихов рад препознаје у свакој фабрици, болници, школи и домаћинству.