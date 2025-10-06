light rain
СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 2.696.025.600 ДИНАРА

СТИЖУ НОВИ ТРАКТОРИ, ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА Одобрено 369 пројеката у оквиру ИПАРД III програма

06.10.2025. 14:09 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања објавила је данас Коначну ранг листу захтева за одобравање пројеката поднетих по Другом јавном позиву за инвестиције у набавку новог трактора у оквиру ИПАРД III програма.

У складу са коначном ранг листом и расположивим финансијским средствима, биће одобрено укупно 369 пројеката, а у наредним данима уследиће уручење првих решења подносиоцима који су испунили све услове

Предмет јавног позива биле су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови за набавку новог трактора са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући тракторску кабину, наводи се у саопштењу ресорног министарства.

Позив је обухватио секторе млека, меса, воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, грожђа, јаја и рибарства.

По овом јавном позиву опредељена су средства у износу од 2.696.025.600 динара. 

Висина подстицаја износи од 60 до 75 одсто прихватљивих трошкова инвестиције у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, произвођач сертификованих органских производа, као и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.

ИПАРД III програм Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период од 2021. до 2027. године, односно достизање европских стандарда и подизање конкурентности домаће пољопривреде.

