125 МЕГАВАТ ЧАСА
ЛЕСКОВАЦ ДОБИЈА СКЛАДИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Турска компанија УЛАЖЕ 17 милиона евра
Турска компанија GridFlex уложиће 17 милиона евра у изградњу постројења за складиштење електричне енергије у Лесковцу, саопштено је на састанку градоначелника Лесковца Горана Цветановића са представницима турске компаније.
Компанија, која своје седиште има и у Београду, развија контејнерски батеријски систем складиштења енергије који обезбеђује флексибилност система, подржава интеграцију и доприноси локалној економији, наведено је у саопштењу Града.
GridFlex ће постројење изградити на простору од 1,5 хектара купљеног приватног зељишта, на локацији у близини Трафо станице Лесковац 2, на простору између старог грделичког и власотиначког пута, пише еКапија.
Циљ компаније је како је речено на састанку којем је присуствовао и директор компаније GridFlex Алкин Јаман, јесте стабилнија мрежа, локална радна места и нови приходи за град Лесковац, уз највише стандарде безбедности и заштите животне средине, снажан локални садржај и отворена комуникација са градом и локалном заједницом.
Град Лесковац ће компанији GridFlex у наредном периоду пружити ефикасну координацију у планирању, комуналним условима и саобраћају.
Захваљујући овом улагању, град Лесковац ће оствариће бројне бенефите: могућност нових инвестиција, смањење оптерећења и напонске осцилације електроенергетског система, чиме се директно отвара простор за веће прикључне капацитете нових локалних потрошача и произвођача, стоји у саопштењу.
Како је речено, у току је израда планске и пројектно-техничке документације за батеријски систем складиштења енергије снаге 125 мегават часа (MWh).
Рок за завршетак радова на изградњи постројења је крај 2026. године, док се пуштање у рад очекује почетком 2027. године.
B92.net/Ekapija