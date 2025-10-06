light rain
125 МЕГАВАТ ЧАСА

ЛЕСКОВАЦ ДОБИЈА СКЛАДИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Турска компанија УЛАЖЕ 17 милиона евра

06.10.2025. 14:52 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Екапија
Youtube prinstcrin/Corinex
Фото: Youtube prinstcrin/Corinex

Турска компанија GridFlex уложиће 17 милиона евра у изградњу постројења за складиштење електричне енергије у Лесковцу, саопштено је на састанку градоначелника Лесковца Горана Цветановића са представницима турске компаније.

Компанија, која своје седиште има и у Београду, развија контејнерски батеријски систем складиштења енергије који обезбеђује флексибилност система, подржава интеграцију и доприноси локалној економији, наведено је у саопштењу Града.

GridFlex ће постројење изградити на простору од 1,5 хектара купљеног приватног зељишта, на локацији у близини Трафо станице Лесковац 2, на простору између старог грделичког и власотиначког пута, пише еКапија.

Циљ компаније је како је речено на састанку којем је присуствовао и директор компаније GridFlex Алкин Јаман, јесте стабилнија мрежа, локална радна места и нови приходи за град Лесковац, уз највише стандарде безбедности и заштите животне средине, снажан локални садржај и отворена комуникација са градом и локалном заједницом.

Град Лесковац ће компанији GridFlex у наредном периоду пружити ефикасну координацију у планирању, комуналним условима и саобраћају.

Захваљујући овом улагању, град Лесковац ће оствариће бројне бенефите: могућност нових инвестиција, смањење оптерећења и напонске осцилације електроенергетског система, чиме се директно отвара простор за веће прикључне капацитете нових локалних потрошача и произвођача, стоји у саопштењу.

Како је речено, у току је израда планске и пројектно-техничке документације за батеријски систем складиштења енергије снаге 125 мегават часа (MWh).

Рок за завршетак радова на изградњи постројења је крај 2026. године, док се пуштање у рад очекује почетком 2027. године.

B92.net/Ekapija

складиштење енергије складиште
