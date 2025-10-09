ИЗ АМБАСАДЕ САД-а ПОРУЧУЈУ ПОВОДОМ САНКЦИЈА НИС-у Србија да преузме контролу над својим енергетским ресурсима
Отправник послова амбасаде САД у Србији Александар Титоло изјавио је да санкције које су данас уведене Нафтној индустрији Србије (НИС) нису усмерене против српског народа, већ против Русије и њеног финансирања рата у Украјини.
Он је поручио да би Србија требало да предузме кораке како би уклонила руско власништво у НИС-у и тиме ојачала енергетску независност.
„САД су у јануару најавиле санкције, али смо њихову примену одлагали скоро девет месеци у духу сарадње са Србијом“, рекао је Титоло за Блиц.
Према његовим речима, већинско руско власништво у компанији представља препреку економском развоју Србије, а приходи од НИС-а „финансирају ратну машинерију Кремља“.
Титоло је нагласио да Америка цени напоре председника Александра Вучића у тражењу решења и додао да „Русија може сутра да прода свој удео по фер цени“.
Он је одбацио тврдње да су санкције политички мотивисане и истакао да ће се америчко-српско партнерство наставити, укључујући и предстојећи Стратешки дијалог две земље.