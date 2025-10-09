overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ АМБАСАДЕ САД-а ПОРУЧУЈУ ПОВОДОМ САНКЦИЈА НИС-у Србија да преузме контролу над својим енергетским ресурсима

09.10.2025. 17:04 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Blic.rs
Коментари (0)
nis naftna industrija srbije Promo
Фото: Промо/ НИС

Отправник послова амбасаде САД у Србији Александар Титоло изјавио је да санкције које су данас уведене Нафтној индустрији Србије (НИС) нису усмерене против српског народа, већ против Русије и њеног финансирања рата у Украјини.

Он је поручио да би Србија требало да предузме кораке како би уклонила руско власништво у НИС-у и тиме ојачала енергетску независност. 

„САД су у јануару најавиле санкције, али смо њихову примену одлагали скоро девет месеци у духу сарадње са Србијом“, рекао је Титоло за Блиц.

Према његовим речима, већинско руско власништво у компанији представља препреку економском развоју Србије, а приходи од НИС-а „финансирају ратну машинерију Кремља“.

Титоло је нагласио да Америка цени напоре председника Александра Вучића у тражењу решења и додао да „Русија може сутра да прода свој удео по фер цени“.

Он је одбацио тврдње да су санкције политички мотивисане и истакао да ће се америчко-српско партнерство наставити, укључујући и предстојећи Стратешки дијалог две земље.

Санкције САД амбасада сад НИС
Извор:
Танјуг/Blic.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај