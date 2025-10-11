КО ЋЕ ПРЕЖИВЕТИ ЈЕСЕН НА БЕРЗИ Кукуруз владар тржишта, али и пшеница јача позицију ЕВО КОЛИКО КОШТА ЗРНО
Преко Продуктне берзе укупно је прометовано 3.170 тона робе, чија је финансијска вредност износила 99.792.425,00 динара. Цене кукуруза и уљане репице задржале су стабилан ценовни ниво, док су цене пшенице и сојиног зрна забележиле раст.
Примат у трговању на Продуктној берзи заузео је кукуруз, чинећи 76% укупног недељног промета. Ово тржиште, током читаве недеље, карактерисала је већа понуда у односу на тражњу. Структуру купаца претежно су чинили домаћи прерађивачи и трговци.
Цена кукуруза
Купопродајни уговори за кукуруз закључени су у ценовном распону од 22,50 до 23,50 дин/кг без ПДВ-а. Пондер цена кукуруза износила је 22,71 дин/кг без ПДВ-а (24,98 дин/кг са ПДВ-ом). У односу на претходну недељу, приметно је ценовно одступање од -0,18%. Количински, највише понуде било је у Бачкој, док су у појединим деловима Баната и у Срему нуђене изузетно мале количине ове житарице, узрокујући значајну разлику у цени за исти квалитет робе.
Цена пшенице
У првој половини недеље на тржишту пшенице приметна је била слаба активност купаца и ограничена понуда. Од средине недеље дошло је до веће активности берзанских учесника, али услед разлике у паритетима нуђене и тражене робе, као и ценовног спреда, није дошло до већег обима трговања.
Закључен је један берзански уговор по цени од 20,80 дин/кг без ПДВ-а (22,88 дин/кг са ПДВ-ом), што уједно представља и пондер цену пшенице. У односу на седам дана раније, цена је виша за 0,92%.
Цена соје
Тржиште соје било је пасивно уз понуду мањих количина за продају. Од средине недеље виши ценовни ниво на страни тражње резултирао је трговањем. Берзански уговори закључени су по цени од 51,00 дин/кг без ПДВ-а (56,10 дин/кг са ПДВ-ом), показујући раст од 1,12% у односу на претходну недељу.
Цена сунцокрета
Цена сунцокрета нижа је за 1,08% у односу на прошлонедељну. Овакав тренд кретања цене условио је повлачење понуђача. Берзански уговори закључени су у ценовном опсегу од 55,24 до 55,43 дин/кг (470-473 еур/т) без ПДВ-а. Пондер цена износила је 55,40 дин/кг без ПДВ-а (60,93 дин/кг са ПДВ-ом).
Цена уљане репице
Прометована цена уљане репице кретала се од 51,68 до 51,79 дин/кг без ПДВ-а. Пондер цена износила је 51,71 дин/кг без ПДВ-а (56,88 дин/кг са ПДВ-ом), показујући стабилан ценовни ниво (-0,08%).
Минерална ђубрива
Од минералних ђубрива, трговање је закључено за НПК 6:24:12 у паковању 25/1 по цени од 52,03 дин/кг (444 еур/т) без ПДВ-а. Уговори за НП 5:30 у џамбо врећама закључени су по цени од 49,80 дин/кг (425 еур/т) без ПДВ-а, на паритету ЦПТ купац.