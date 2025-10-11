ХРВАТСКА ТРАЖИ ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ, Ова категорија пензионера МОРА да је достави до КРАЈА ОКТОБРА
Хрватски завод за пензионо осигурање (ХЗМО) обавестио је кориснике хрватских пензија који живе у иностранству и којима се пензија исплаћује ван Хрватске да је потребно да до краја октобра доставе Потврду о животу Хрватском заводу за пензионо осигурање, како би се несметано наставила исплата хрватских пензија.
Ово се не односи на кориснике који живе у Србији, осим у посебним случајевима. Наиме, ХЗМО каже да је за већину пензионера који живе у Србији и БиХ електронским путем већ прибављен податак потребан за редовну исплату пензије. На тај начин се спречавају неоправдане исплате након смрти корисника.
Међутим, пензионери за које електронска размена није успела, као и они који живе у државама с којима Хрватска нема споразум о размени података (попут Сједињених Америчких Држава, Канаде, Аустралије и неких европских земаља), добијају путем поште образац потврде о животу. Овај документ је послат 5. септембра 2025. године, а потребно је да се попуни, потпише и овери код надлежног органа — најчешће у општини, амбасади или конзулату.
Потврда о животу је службени документ којим се доказује да је корисник пензије жив, како би се спречиле исплате преминулим лицима и злоупотребе у пензијском систему. Она је услов за наставак исплате пензије пензионерима који живе у иностранству, а њено достављање се тражи једном годишње.
Какав је поступак?
Пензионер треба да одштампа или попуни образац који је добио поштом, оде до најближе општине, амбасаде или конзулата (у зависности од државе пребивалишта), где ће се документ оверити потписом и печатом.
Оверена потврда потом се шаље поштом на адресу ХЗМО-а:
Хрватски завод за мировинско осигурање
А. Михановића 3,
10000 Загреб, Хрватска
Документ мора стићи најкасније до 31. октобра 2025. године, како не би дошло до обуставе исплате пензије.
ХЗМО апелује на кориснике да провере своје податке и редовно прате обавештења, како би се избегли прекиди у исплати пензија.
Пензионери који су пензију остварили у иностранству, а живе у Србији, редовно примају пензију из иностранства, али страни пензиони фонд мора повремено да потврди да је корисник заиста жив, како би се избегле неосноване исплате.
Зато државе које исплаћују пензију траже ову потврду.
Међутим, Србија има споразуме о социјалном осигурању са више држава (укључујући Хрватску, БиХ, Црну Гору, Северну Македонију, Словенију, Немачку, Аустрију, Швајцарску, Француску и друге).