11.10.2025.
Нови Сад
НА ХИЉАДЕ ЉУДИ ПОХРЛИЛО У ОВАЈ ГРАД, И ТО СВЕ ЗБОГ – ГРОЖЂА Цена воћа 200 динара, а вина од 400, па бирајте да ли ћете младо или одлежало

11.10.2025. 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
грожђе
Фото: РИНА

Српска Тоскана овог викенда традиционално слави вино, виноградаре и грожђе, а очекивано Опленачка берба је у Тополу привукла већ првог дана на хиљаде људи.

На тезгама су вредни воћари изложили своје производе, а највећа понуда али и потражња је наравно за грожђем.

– Година није била лака, али успели смо да остваримо приносе уз пуно труда и улагања. Тренутна цена грожђа је око 200 динара и највише се купује хамбург и беле сорте као што је мускат Италија. Младо вино шира је око 400 динара литар док се оно одлежало продаје и до 1.000 динара – каже за РИНУ један од продаваца на Опленачкој берби.

У три дана колико траје ова привредно-туристичка манифестација очекује се да ће општину Топола посетити око 200.000 људи.

– Топола негује и чува овај прелеп обичај пуне 62 године, поносни смо на то и поносни смо што имамо гостима да понудимо сву ову лепоту, младо вино али и оно одлежало, грожђе, сухомеснате производе, зимнице, ручну радиност, разне врсте ракија, домаћу хрануа пре свега добро дружење, проводпоручује Слађана Глишић директорка ТО Опленац”.

Другог дана одржава се Сабор изворног народног стваралаштва, на ком ће свој наступ имати на десетине културно-уметничких друштава и певачких група.

Увече су припремљени концерти добрих и одабраних музичара, музика под шатором уз печење и свадбарски купус, стога – ако нисте ништа планирали за викенд, Топола и Опленачка берба могу бити прави избор.

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
