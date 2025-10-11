НА ХИЉАДЕ ЉУДИ ПОХРЛИЛО У ОВАЈ ГРАД, И ТО СВЕ ЗБОГ – ГРОЖЂА Цена воћа 200 динара, а вина од 400, па бирајте да ли ћете младо или одлежало
Српска Тоскана овог викенда традиционално слави вино, виноградаре и грожђе, а очекивано Опленачка берба је у Тополу привукла већ првог дана на хиљаде људи.
На тезгама су вредни воћари изложили своје производе, а највећа понуда али и потражња је наравно за грожђем.
– Година није била лака, али успели смо да остваримо приносе уз пуно труда и улагања. Тренутна цена грожђа је око 200 динара и највише се купује хамбург и беле сорте као што је мускат Италија. Младо вино шира је око 400 динара литар док се оно одлежало продаје и до 1.000 динара – каже за РИНУ један од продаваца на Опленачкој берби.
У три дана колико траје ова привредно-туристичка манифестација очекује се да ће општину Топола посетити око 200.000 људи.
– Топола негује и чува овај прелеп обичај пуне 62 године, поносни смо на то и поносни смо што имамо гостима да понудимо сву ову лепоту, младо вино али и оно одлежало, грожђе, сухомеснате производе, зимнице, ручну радиност, разне врсте ракија, домаћу храну, а пре свега добро дружење, провод –поручује Слађана Глишић директорка ТО „Опленац”.
Другог дана одржава се Сабор изворног народног стваралаштва, на ком ће свој наступ имати на десетине културно-уметничких друштава и певачких група.
Увече су припремљени концерти добрих и одабраних музичара, музика под шатором уз печење и свадбарски купус, стога – ако нисте ништа планирали за викенд, Топола и Опленачка берба могу бити прави избор.