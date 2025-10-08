clear sky
ГРОЖЂЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ СЕ ХИТНО ПОВЛАЧИ СА ТРЖИШТА Садржи висок ниво пестицида-инсектицида!

08.10.2025. 10:41 10:48
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
Инспекција у Хрватској упозорила је да се на тржишту налази грожђе увезено из Италије, које садржи велике количине штетне хемикалије.

Како преноси хрватски портал Дневник, анализом је утврђено да воће садржи високи ниво пестицида ацетамиприда – неоникотиноидног инсектицида.

Узорак су узели најпре словеначки инспектори који су узели узорак и открили да грожђе садржи 0,23 мг/кг ацетамиприда, што је чак три пута више од дозвољеног нивоа.

Према подацима Европске агенције за безбедност хране (ЕФСА), исто талијанско грожђе, осим што се продавало у Словенији, завршило је и на хрватском тржишту.

Међутим, засад још нису познати детаљи о томе где је тачно дистрибуирано ни у којем периоду. Свакако стручњаци упозоравају на то да је ризик за људско здравље озбиљан и позивају потрошаче да не конзумирају спорно грожђе.

Ацетамиприд се већ дуго повезује с масовним угинућем пчела широм света, а недавне научне студије утврдиле су да може бити врло опасан и за људе, посебно за малу децу, код које може узроковати неуролошке и развојне поремећаје.

Извор:
Информер/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
