(ВИДЕО) ЖИТЕЉИ У СТРАХУ ОД ВОЗАЧА НАСИЛНИКА Кроз центар села јуре 100 на сат ТРЕБА ЛИ НЕКО ДА СТРАДА?
Прва права драма одиграла се у центру села Прњани када је возач такси возила великом брзином, процењеном на око 100 километара на сат, пројурио кроз раскрсницу код школе „Иво Андрић”, не поштујући саобраћајни знак стоп и право првенства пролаза. Срећом, нико није страдао.
„Видео сам како такси долази из правца школе невероватном брзином. Није ни покушао да закочи, само је прелетео раскрсницу и нестао ка Брезаку. Да је неко наилазио, сигурно би било мртвих,“ кажу мештани Прњана за агенцију РИНА.
Мештани истичу да ово није први пут да се овакве ситуације дешавају, посебно у зони школе где деца свакодневно прелазе улицу.
„Тражимо да се хитно поставе лежећи полицајци. Оно што се дешава је лудило, возе као суманути. Следећи пут можда неће бити среће,“ додају огорчени становници Прњана.
Становници села апелују на надлежне у општини Горњи Милановац и саобраћајну полицију да реагују пре него што неко изгуби живот.