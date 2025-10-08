СВА МЕСТА ЗА БРЗИ ВОЗ ДО СУБОТИЦЕ ПОПУЊЕНА! БЕОГРАЂАНИ ПОХРЛИЛИ БЕСПЛАТНО НА СЕВЕР ЗЕМЉЕ Ево какво је стање са резервацијом карата до недеље
Путнички воз на релацији Београд – Суботица почеће да саобраћа данас.
Од Београда до Суботице брзим возом стизаће се за само сат и осам минута, а вожња бесплатна до 12. октобра. Више информација има наша Александра Орлић, коју је водитељка јутарњег програма Редакција на Курир телевизији Оља Лазаревић питала да ли су Суботичани већ купили карте.
- Заиста сјајан дан, не само за Суботичане, него наравно за све грађане Србије. То је свакако вест да почиње да саобраћа брзи воз, а уколико имаш намеру да већ данас у 12 сати пођеш пут Суботице и овде попијеш кафу, бојим се да данас ипак у то време нећеш имати места. Јер се у току јучерашњег дана вршила резервација карата, дакле како из правца Београда за Суботицу, тако и из Суботице за Београд. И сада када смо долазили на снимање велики је број грађана који су и сада присутни код кућице где се продају карте, који се распитују када могу и на који начин да резервишу своја места за наредне термине. Како смо чули од путника, за сада у 12 часова је све попуњено и треба сви путници који имају жељу да се провозају овим брзим возом, да имају на уму да се до недеље могу провозати бесплатно, како од Суботице до Београда, тако и од Београда до Суботице, међутим, морају да резервишу своја места, онлајн, да позову на број телефона Београдске железничке станице или Суботичке железничке станице или да оду физички и да купе или резервишу своју карту - известила је Александра Орлић.
- Оно што је важно јесте да ће бити 9 полазака од 6.00 ујутру, причамо о сутрашњем дану па у будуће, од 6.00 ујутру до 22.00, на свака 2 сата ће ићи брзи воз како из Суботице ка Београду, тако и из Београда ка Суботици, а наравно биће и четири воза који ће путовати нешто дуже. До недеље је бесплатна вожња, односно промотивна вожња, а касније ће повратна карта од Суботице до Београда или обрнуто коштати 2.000 динара и стизаће се ето за свега сат и десет минута.