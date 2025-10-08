У ПЕНЗИЈУ СА 70 ГОДИНА Старосна граница расте ДУЖИ ЖИВОТ, ДУЖИ РАДНИ ВЕК
Старосна граница за одлазак у пензију у Немачкој мораће да се повећа са садашњих 67 на 70 година, изјавио је лидер посланичког клуба ЦДУ/ЦСУ Јенс Шпан
Гостујући у емисији "Мајшбергер" на јавном сервису АРД, Шпан је рекао да ће тренутни систем пензионисања са 67 година бити у потпуности уведен до 2030/31. године, али да се ту неће стати, пошто се, како је навео, с дужим животним веком становништва мора продужити и радни век.
"Ако желимо да очувамо обим социјалних давања без превеликог оптерећења будућих генерација, мораћемо дуже да радимо", додао је он.
Шпан је напоменуо да ће се током тридесетих година старосна граница за одлазак у пензију постепено повећавати, прво из године у годину, а затим из месеца у месец, преноси Велт.
Он је навео да сада није прави тренутак за политичку расправу о конкретним променама, али је истакао да јавност "мора чути истину о одрживости система".
Шпанова изјава долази непосредно након што је савет економских стручњака, који је формирала министарка привреде Катарина Рајхе (ЦДУ), предложио везивање старосне границе за одлазак у пензију за животни век, укидање пензионисања са 63 године и поновно увођење тзв. фактора одрживости у пензиони систем.
У Немачкој се од 2012. године старосна граница за пензију постепено повећава са 65 на 67 година и биће потпуно достигнута 2031. године.
Могућ је ранији одлазак у пензију уз умањена примања, док посебни услови важе за дугогодишње осигуранике и особе са инвалидитетом.