УЗ ИНТЕРАКТИВНУ МАПУ ЛАКШЕ ДО СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Једним кликом проверите која услуга је доступна у вашој општини ОВО ЈЕ ПОСТУПАК
Становницима Војводине је од септембра доступна Интерактивна мапа услуга социјалне заштите коју је креирао Покрајински завод за социјалну заштиту.
- Мапа се налази на адреси pzsz.gov.rs/vojvodina-mapa и нуди могућност брзог претраживања социјалних услуга на целој територији Аутономне Покрајине Војводине на лако разумљив и визуелно привлачан начин. Довољно је да кликнете на жељену општину и да видите да ли она обезбеђује услугу која Вам је потребна – каже директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић.
Како наводи, потреба за креирањем једне овакве мапе дуго постоји.
- У току рада утврдили смо да потенцијални корисници врло често немају сазнања о томе које услуге постоје на њиховој територији, а некада ни шта ове услуге укључују. Покрајински завод за социјалну заштиту је у току прошле две године сакупљао податке о доступним услугама и програмима социјалне заштите на територији Војводине и сачинио базу података која је представљена кроз ову мапу – напомиње Миљковић.
Према њеним речима, када се говори о социјалним услугама мисли се на Дневне услуге у заједници, као што су дневни боравци, помоћ у кући, лични пратилац детета, услуге подршке за самостални живот, односно персонална асистенција, Међу услугама су и становање уз подршку, услуге смештаја, смештај у прихватилиште, предах смештај и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, што су саветовалишта, СОС телефон.
- Тренутно су на сајту доступне услуге које пружају јавне институције, следећи корак је укључивање у интерактивну мапу и приватних пружалаца услуга социјалне заштите. Како је сврха услуга социјалне заштите да што већи број становника остане у свом окружењу, ту задовољава своје потребе и живи у својој заједници, сигурни смо да ће им ова мапа олакшати тај пут – истакла је Миљковић.
