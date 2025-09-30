Зимнице ће ипак бити! Погледајте ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК ПОВРЋА Паприка „пала“ с 250 на 90, килограм купуса 30 динара
Сезона спремања зимнице увелико траје, али и поред широког асортимана, поврће бележи драстичан пад цене!
У маркетима поврће је нешто скупље у односу на пијаце, а праве домаћице знају да се материјал за зимницу купује искључиво и само на пијацама, и то код проверених продаваца.
Од ајвара, преко туршије, па све до киселог купуса, ове године домаћице спремају богату зимницу управо због широког асортимана које можете наћи на готово свакој пијаци у Србији.
Ово је детаљан ценовник поврћа на пијацама.
Иако је на самом почетку сезоне спремања зимице паприка имала јако високу цену од 250 динара, сада је забележила драстичан пад. Наиме, килограм црвене паприке сада кошта само 90 динара.
Поред паприка, пала је и цена купуса, па сад килограм овог поврћа кошта 30 динара. Такође, пала је цена и ротквица, патлиџана и тиквица и сада износи 50 динара по килограму.
Цена поврћа за зимницу на пијацама у Србији
Поврће
Цена
Купус 30 динара
Црни лук 35 динара
Блитва 40 динара
Патлиџан 50 динара
Ротквица 50 динара
Тиквице 50 динара
Шаргарепа 60 динара
Зелени парадајз 60 динара
Кромпир 60 динара
Цвекла 65 динара
Карфиол 80 динара
Парадајз 80 динара
Паприка 90 динара
Корнишони 150 динара
Боранија 300 динара
Оно што краси сваку туршију јесу шаргарепа и зелени парадајз, чија цена по килограму износи само 60 динара, пише Информер.
Такође, корнишоне обожавају чак и деца, а њихова цена по килограму сада је 150 динара.